Как определяется понятие государство в современной юридической литературе?

Обществознание
Как определяется понятие государство в современной юридической литературе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство - это суверенная организация особой политической власти, внешне выраженная в аппарате управления и принуждения. Современные учёные дают такое определение
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