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142-53+x=300 решить уравнение
Математика
142-53+x=300 решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
142-53+x=300 89+x=300 x=300-89 x=211
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