Вырази в килограммах; 6000 г. ; 28000 г. ; 70000 г. ; 920000 г. ; 1000000 г. буду ооочень рада!!!
Математика
Вырази в килограммах; 6000 г. ; 28000 г. ; 70000 г. ; 920000 г. ; 1000000 г. буду ооочень рада!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6 кг 2) 28 кг 3) 70 кг 4)920 кг 5)1000 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Одно из этих слов-довольно распространенная русская фамилия. Какое? (А) Отечевств?? (Б) Родина (В) Страна (Г) Государвство (Д) Отчизна Ответ...
Математика
Не понял Решите пж Инна живет в квартире n51 В её доме 5 этажей по 4 квартиры на каж??ом этаже. В каком подъезде и на каком этаже живет инна