Вырази в килограммах; 6000 г. ; 28000 г. ; 70000 г. ; 920000 г. ; 1000000 г. буду ооочень рада!!!

Математика

Вырази в килограммах; 6000 г. ; 28000 г. ; 70000 г. ; 920000 г. ; 1000000 г. буду ооочень рада!!!

Автор: Гость