ПОМОГИТЕ!!! С характеристикой Петра Гринева из "Капитанская дочка"!!! Вот план характеристики. 1)Происхождение и воспитание. 2)Доброта и правдивость. 3)Верность воинскому долгу. 4)Глубина и искренность чувство Гринева к Ма...

Гость: Гость:

Начнём с того,что Гринев рос в приличной семье и имел дворянские корни.Волей случая,а точнее когда Гринев повзрослел,отец решает отправить его в армию.Гринев сначала радуется,его Надежды падают на воинскую службу в Петербург,но с треском падают,его отправляют в Оренбург. Переполненный грустью он начинает своей путь бок о бок с Савельевичем.Здесь в трактире он встречает нечестного человека,который облапошил молодого и наивного Петрушу,развёл на деньги,здесь же и проявил свой характер барин Гринев,рассчитавшись с долгом он доказал,что имеет дворянские корни и может отвечать за свои поступки,в Оренбурге он встречает Марию Миронову.Влюбляясь он надеется на скорую женитьбу,но родные(Гринева) не дают согласия. В ходе войны с Пугачевым,он не предал свою Родину,и был истинным примером патриотизма и человеком чести. Пушкин развил своего Гринева как положительного героя,и я считают он испытывал к нему симпатию.