1.россия, польша,китай а.рис; 2.бразилия,индия, куба б.картофель; 3. китай, индия, Индо??езия в. сахарный тростник; 4.китай, индия, сша г.хлопчатник
География
1.россия, польша,китай а.рис; 2.бразилия,индия, куба б.картофель; 3. китай, индия, Индо??езия в. сахарный тростник; 4.китай, индия, сша г.хлопчатник
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Ииии что ты этим хочешь сделать никто не поймет
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