Морфологический разбор причастий : стоявшего, умерших, разлагающихся, сгнивших
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Морфологический разбор причастий : стоявшего, умерших, разлагающихся, сгнивших
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сгнивших (грибов) – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по его действию: каких грибов? сгнивших. Н. ф. – сгнивший. II Морфологические признаки: постоянные – действительное, прошедшего времени, совершенного вида, невозвратное; непостоянные – во множественном числе, родительном падеже. III (Каких грибов? ) сгнивших (подчеркните волнистой линией, так как это определение)
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