В классе 39 учащихся. Из них 18 записались в районную, а 1\3 часть всех учащихся в школ??ную библиотеку. Сколько всего учащихся записались в библиотеку.

Математика

В классе 39 учащихся. Из них 18 записались в районную, а 1\3 часть всех учащихся в школ??ную библиотеку. Сколько всего учащихся записались в библиотеку.

Автор: Гость