В классе 39 учащихся. Из них 18 записались в районную, а 1\3 часть всех учащихся в школ??ную библиотеку. Сколько всего учащихся записались в библиотеку.

Математика
В классе 39 учащихся. Из них 18 записались в районную, а 1\3 часть всех учащихся в школ??ную библиотеку. Сколько всего учащихся записались в библиотеку.
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Гость:
39:3=13  13 = 1/3 Ответ: 13
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