Как узнают массу тела

Гость: Гость:

Чтобы определить массу тела,его надо взвесить. Если весы с гирьками то просто положить тело на одну чашу весов, а на другую ставят специальные гирьки. И по ка весы не уравновесятся менять гирьки.(на каждой гирьке написан её вес,при равновесии тела с гирьками надо просто сложить массы гирек и получим вес тела).