Как узнают массу тела
Биология
Как узнают массу тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы определить массу тела,его надо взвесить. Если весы с гирьками то просто положить тело на одну чашу весов, а на другую ставят специальные гирьки. И по ка весы не уравновесятся менять гирьки.(на каждой гирьке написан её вес,при равновесии тела с гирьками надо просто сложить массы гирек и получим вес тела).
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