Одно из этих слов-довольно распространенная русская фамилия. Какое? (А) Отечевств?? (Б) Родина (В) Страна (Г) Государвство (Д) Отчизна Ответьте пожалуйста,буду благодарна )
Русский язык
Одно из этих слов-довольно распространенная русская фамилия. Какое? (А) Отечевств?? (Б) Родина (В) Страна (Г) Государвство (Д) Отчизна Ответьте пожалуйста,буду благодарна )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(А) или (Б)- Точно. Часто такое можно услышать.
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