Одно из этих слов-довольно распространенная русская фамилия. Какое? (А) Отечевств?? (Б) Родина (В) Страна (Г) Государвство (Д) Отчизна Ответьте пожалуйста,буду благодарна )

Русский язык

Одно из этих слов-довольно распространенная русская фамилия. Какое? (А) Отечевств?? (Б) Родина (В) Страна (Г) Государвство (Д) Отчизна Ответьте пожалуйста,буду благодарна )

Автор: Гость