Письмо маленькому принцу

Гость: Гость:

Дорогой Маленький принц! Недавно я проезжал по той пустыне, в которую ты попал со своей планеты и откуда потом исчез. Я сразу узнал это место, я посмотрел на небо и увидел твою звезду. Мне показалось, что я слышу, как звенит на ней бубенчик твоего барашка. А скажи, пожалуйста, жива ли твоя роза, не съел ли её твой барашек? Надеюсь, ты не забываешь накрывать ее на ночь стеклянным колпаком? Не думаешь ли ты еще раз посетить соседние планеты? А может быть, ты еще раз попадешь на Землю, и мы случайно встретимся? Я полюбил тебя и хотел бы с тобой подружиться. Если у тебя будет такой друг, как я, ты вряд ли захочешь вернуться на свою маленькую планету. На Земле тоже неплохо жить! До свидания, дорогой друг.