Письмо маленькому принцу
Литература
Письмо маленькому принцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой Маленький принц! Недавно я проезжал по той пустыне, в которую ты попал со своей планеты и откуда потом исчез. Я сразу узнал это место, я посмотрел на небо и увидел твою звезду. Мне показалось, что я слышу, как звенит на ней бубенчик твоего барашка. А скажи, пожалуйста, жива ли твоя роза, не съел ли её твой барашек? Надеюсь, ты не забываешь накрывать ее на ночь стеклянным колпаком? Не думаешь ли ты еще раз посетить соседние планеты? А может быть, ты еще раз попадешь на Землю, и мы случайно встретимся? Я полюбил тебя и хотел бы с тобой подружиться. Если у тебя будет такой друг, как я, ты вряд ли захочешь вернуться на свою маленькую планету. На Земле тоже неплохо жить! До свидания, дорогой друг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the right word: home or house. 1) Do you live in a ... or a flat? 2) Is he ... yet? 3) He went into the ... and closed the door. 4) A young ...
Физика
Найдите m воздуха в вашей комнате данно: решение вычисение. комната а-4м в-3м с-2,5м воздух р=0,00129
Қазақ тiлi