Чем отличаются словари Ожегова Даля и Ушакова

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Словарь Ожегова - "Словарь русского языка" (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - "Толковый словарь русского языка", совместно с Н. Ю. Шведовой). - Толковый словарь русского языка содержит 80 000 слов и фразеологических выражений (считая заголовочные слова, производные слова), помещенные в словообразовательном гнезде, и фразеологические выражения и идиомы.Словарь Даля - "Толковый словарь живого великорусского языка" (1863 - 1866г.) свыше 200 тыс. слов, в отличие от академических словарей того времени, содержит лексику живой народной речи, собранную автором в разных областях России, а также фразеологию, пословицы, поговорки, сравнения и т.п. и парадоксально точно передает как языковые реалии XIX века, так и выразительность доныне существующих говоров.Словарь Ушакова - "Толковый словарь русского языка" (1934-1940г.) Словарь, восполняет существенный пробел в описании развития русского языка в ХХ веке. Этот словарь отнесен специалистами к числу обязательных в перечне словарных изданий XIX-XX веков, то есть таких, без которых картина современного русского языка будет неполной.