Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и мотоциклист. Через время велосипедист проехал 42км,а мотоциклист за это же время на 89 км больше.Найди расстояние между ними в этот момент. Спа...

Математика

Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и мотоциклист. Через время велосипедист проехал 42км,а мотоциклист за это же время на 89 км больше.Найди расстояние между ними в этот момент. Спасибо

Автор: Гость