Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и мотоциклист. Через время велосипедист проехал 42км,а мотоциклист за это же время на 89 км больше.Найди расстояние между ними в этот момент. Спа...

Математика
Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и мотоциклист. Через время велосипедист проехал 42км,а мотоциклист за это же время на 89 км больше.Найди расстояние между ними в этот момент. Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипедист 42 км мотоциклист 42+89=131 131+42=173 км расстояние между мотоциклистом и велосипедистом 
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