Сочинение на произвольную тему из сложноподчиненных предложений(5-7 предложений)

Гость: Гость:

Нет такого корабля и самолёта, который мог бы унести человека туда, куда уносит его книга. И правда: хорошая книга, что учит нравственности, воспитывает душу, может погрузить человека в совершенно иной мир, отличный от реальности, в которой, бывает, разочаровываешься. Я люблю читать хорошие классически книги, хотя иногда, когда родители или друзья дарят мне фантастику, я могу прочитать и ее. Главное, найти истину. Истина- зеркало, отражение которого невыносимо для лицемерия. Вот почему я люблю читать книги.