Сочинение на произвольную тему из сложноподчиненных предложений(5-7 предложений)
Русский язык
Сочинение на произвольную тему из сложноподчиненных предложений(5-7 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет такого корабля и самолёта, который мог бы унести человека туда, куда уносит его книга. И правда: хорошая книга, что учит нравственности, воспитывает душу, может погрузить человека в совершенно иной мир, отличный от реальности, в которой, бывает, разочаровываешься. Я люблю читать хорошие классически книги, хотя иногда, когда родители или друзья дарят мне фантастику, я могу прочитать и ее. Главное, найти истину. Истина- зеркало, отражение которого невыносимо для лицемерия. Вот почему я люблю читать книги.
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