. Приведите три пословицы о языке и речи из сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», которые, по вашему мнению, очень актуальны сегодня.
Литература
. Приведите три пословицы о языке и речи из сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», которые, по вашему мнению, очень актуальны сегодня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велик и могуч русский язык. Русский язык сила слабого! Без русского языка не сколотишь и сапога.
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