. Приведите три пословицы о языке и речи из сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», которые, по вашему мнению, очень актуальны сегодня.

Литература

. Приведите три пословицы о языке и речи из сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», которые, по вашему мнению, очень актуальны сегодня.

Автор: Гость