Рассказ о войне 1812 года план и какие материалы использовали для подготовки рассказа Какие книги вы дополнительно прочитали
Литература
Рассказ о войне 1812 года план и какие материалы использовали для подготовки рассказа Какие книги вы дополнительно прочитали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наполен напал на рассию в 1812 году. У наполена были французкие войны. русских войн было намного меньше чем французких, поэтому им пришлось отступать. Эта война была очень важна для россии.
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