Составь из слов предложения денёк мальчик , упал , в воду
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Составь из слов предложения денёк мальчик , упал , в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денёк выдался хорошим! Мальчик не хочет идти в школу Сегодня он упал с велосипеда Мама закинула в воду лавровый лист
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