146 Поколение большого пальца, помогите доказать что это публицистический стиль

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Для публицистического стиля речи характерно широкое использование общественно-политической лексики, а также лексики, обозначающей понятия морали, этики, медицины, экономики, культуры, слов из области психологии, слов, обозначающих внутреннее состояние, переживания человека. 1.Для лексики публицистического стиля характерно использование образных средств, переносного значения слов, слов с яркой эмоциональной окраской. Использованы слова, характерные для публицистического стиля- с суффиксами -и (я) , -ци (я) , -изаци (я) , -изм, -ист- механизм, инстанция, позиция; Сложные и сложносокращенные слова, устойчивые обороты речи широко используются в жанрах публицистики: гидрология, лимнология, биология, экология 2. Для синтаксиса этого стиля речи характерно использование однородных членов, вводных слов и предложений, причастных и деепричастных оборотов, сложных синтаксических конструкций: Размахивая этим заключением, вспомним, как известно, Крупнейшие наши гидрологии, лимнологии, биологии проиграли это сражение. Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: выдвигается важная общественная проблема, анализируются и оцениваются возможные пути ее решения, делаются обобщения и выводы, материал располагается в строгой логической последовательности, используется общенаучная терминология. Это сближает его с научным стилем. Для публицистического стиля речи характерны: - логичность, - образность, - эмоциональность, - оценочность, - призывность и соответствующие им языковые средства