20 б! Решите выделенные номера или обведенные буквы из номеров.

Алгебра
20 б! Решите выделенные номера или обведенные буквы из номеров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96. a) общий знаменатель 2(m -n) ((2(m +n) - (m +3n)) /2(m -n) = =(2m +2n -m -3n) /2(m -n) = =(m -n)/2(m -n) =1/2 =0.5 b) x² -y² =(x -y)(x+y) =(x -(x +y)) /(x -y)(x+y) =(x -x -y) /(x² -y²) = = -y/(x² -y²) в) =(a -3 +3 -a)/3a =0
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