Решение примера 96-(71-65)*3+18/3+8*2

Математика
Решение примера 96-(71-65)*3+18/3+8*2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-(71-65)*3+18/3+8*2=100
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