Докажите что произведение иррациональных чисел 2+ √3 и 2 -√3 является рациональны?? числом
Алгебра
Докажите что произведение иррациональных чисел 2+ √3 и 2 -√3 является рациональны?? числом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-√3)*(2+√3)=2²-(√3)²=4-3=1
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