Если у больного диабетом после введения инсулина резко ухудшилось самочувствие, ??о вы должны срочно....?
Биология
Если у больного диабетом после введения инсулина резко ухудшилось самочувствие, ??о вы должны срочно....?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C. дать ему выпить сладкого чая
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