Помогите решить 8x-x
Алгебра
Помогите решить 8x-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получиться 8х-х=7х так как отсутствие числа перед Х, обозначает -1!
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