Помогите решить 8x-x

Алгебра
Помогите решить 8x-x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получиться 8х-х=7х так как отсутствие числа перед Х, обозначает -1!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и випиши семь слов с орфограммой проверяемые бузударные гласные в корне слова>>.Орфограмму подчеркни.
Ответить
Математика
Яка з наведених різниці менша :
Ответить
Физика
С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с
Ответить
Физика
Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго ...
Ответить
Математика
Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска б...
Ответить