С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с

Физика
С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с
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Автор: Гость
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Гость:
Вот вроде так..) ну ладно с богом))
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