С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с

Физика

С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с

Автор: Гость