С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с
Физика
С какой скоростью будет падать тело с высоты 15 м при массе 60 кг и росте 180 см. Ответ ??айти в м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот вроде так..) ну ладно с богом))
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