203 номер 2 клас 16?3,16?5,16?4

Математика
203 номер 2 клас 16?3,16?5,16?4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
203 номер это минус по логике
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