Найдите 6 способов разрезание квадрата 4 умножить на 4 на одинаковые части так чтобы линия разреза шла по сторонам клеток (способы считаются различными, если части, получающиеся при одном способе, не равны частям, получающимся ...

Математика

Найдите 6 способов разрезание квадрата 4 умножить на 4 на одинаковые части так чтобы линия разреза шла по сторонам клеток (способы считаются различными, если части, получающиеся при одном способе, не равны частям, получающимся при другом способе).

Автор: Гость