Найдите 6 способов разрезание квадрата 4 умножить на 4 на одинаковые части так чтобы линия разреза шла по сторонам клеток (способы считаются различными, если части, получающиеся при одном способе, не равны частям, получающимся ...
Математика
Найдите 6 способов разрезание квадрата 4 умножить на 4 на одинаковые части так чтобы линия разреза шла по сторонам клеток (способы считаются различными, если части, получающиеся при одном способе, не равны частям, получающимся при другом способе).
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Гость:
Чет не поняла,есть картинка задачи?
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