У каких животных хорда сохраняется на протяжении всей жизни?: 1)окунь 2)скат 3)акула 4)карп 5)ланцетник

Биология
У каких животных хорда сохраняется на протяжении всей жизни?: 1)окунь 2)скат 3)акула 4)карп 5)ланцетник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 у ланцетников,осетровых рыб( белуга,севрюга,осетр,стерлядь) двоякодышащих рыб у остальных позвоночных и оболочников только на стадии зародыша 
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