Подберите синонимы к слову верный, употреблённому в следующих словосочетаниях: 1)верный друг 2)верное сходство 3)верная гибель 4)верный глаз 5)верный ответ
Русский язык
Подберите синонимы к слову верный, употреблённому в следующих словосочетаниях: 1)верный друг 2)верное сходство 3)верная гибель 4)верный глаз 5)верный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) преданный друг, настоящий друг. 2) истинное сходство, точное сходство 5) правильный ответ, истинный ответ. 4) зоркий глаз, наблюдательный глаз.
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