20 б! Решите выделенные номера и обведенные буквы из номеров.
Алгебра
20 б! Решите выделенные номера и обведенные буквы из номеров.
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