Вычислите нормальную густоту сероводорода
Химия
Вычислите нормальную густоту сероводорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительную плотность находят путем деления молярной массы сероводорода на молярную массу воздухаводорода D по водороду равна Mr(H2S)Mr(H)=34
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