Определите площадь дна бассейна, если после опускания в него бетонного блока с ра??мерами 1,2×1,8×1,6 метра уровень воды поднялся на 10 см
Физика
Определите площадь дна бассейна, если после опускания в него бетонного блока с ра??мерами 1,2×1,8×1,6 метра уровень воды поднялся на 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем вытесненной воды равен объему опущенного тела, т.е. 1,2 х 1,8 х 1,6 = 3,456 м V = S x h S = V/h = 3.456/0.1 = 34.56 м - площадь бассейна
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