Определите площадь дна бассейна, если после опускания в него бетонного блока с ра??мерами 1,2×1,8×1,6 метра уровень воды поднялся на 10 см

Физика

Определите площадь дна бассейна, если после опускания в него бетонного блока с ра??мерами 1,2×1,8×1,6 метра уровень воды поднялся на 10 см

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