Как правильно записать? Запиши координаты точек , которые расположены на координатном луче между точками А(23 007) и В (23 011)

Математика

Как правильно записать? Запиши координаты точек , которые расположены на координатном луче между точками А(23 007) и В (23 011)

Автор: Гость