Как правильно записать? Запиши координаты точек , которые расположены на координатном луче между точками А(23 007) и В (23 011)
Математика
Как правильно записать? Запиши координаты точек , которые расположены на координатном луче между точками А(23 007) и В (23 011)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может так [23 007;23 011]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите площадь дна бассейна, если после опускания в него бетонного блока с ра??мерами 1,2×1,8×1,6 метра уровень воды поднялся на 10 см
Биология
У каких животных хорда сохраняется на протяжении всей жизни?: 1)окунь 2)скат 3)акула 4)карп 5)ланцетник
Физика
Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго ...