Как называются простые люди, не имеющие отношения к служению в церкви. Как называются земельные владения, получаемые за службу. Какое почетное звание, наследственное или пожалованное, выделяло его обладателей из числа других ...
История
Как называются простые люди, не имеющие отношения к служению в церкви. Как называются земельные владения, получаемые за службу. Какое почетное звание, наследственное или пожалованное, выделяло его обладателей из числа других людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Прихожане 2.Поместье(не точно) 3.Титул
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