Как называются простые люди, не имеющие отношения к служению в церкви. Как называются земельные владения, получаемые за службу. Какое почетное звание, наследственное или пожалованное, выделяло его обладателей из числа других ...

История

Как называются простые люди, не имеющие отношения к служению в церкви. Как называются земельные владения, получаемые за службу. Какое почетное звание, наследственное или пожалованное, выделяло его обладателей из числа других людей?

Автор: Гость