Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска больше-арбуза или дыни ?

Математика
Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска больше-арбуза или дыни ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:15=0,533 15:20=0,750 Ответ:арбуза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметьте слово с ошибкой тростник,чувство,честно,напрастно
Ответить
Математика
203 номер 2 клас 16?3,16?5,16?4
Ответить
История
Как называются простые люди, не имеющие отношения к служению в церкви. Как называются земельные владения, получаемые за службу. Какое почетное ...
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения (2х-5)^2-4х^2=0
Ответить
Геометрия
Дана окружность (O;OC). Из точки M, которая находится вне окружности, проведена секущ??я MB и касательная MC. OD — перпендикуляр, проведённый из ...
Ответить