Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска больше-арбуза или дыни ?

Математика

Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска больше-арбуза или дыни ?

Автор: Гость