Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска больше-арбуза или дыни ?
Математика
Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 15 килограмм кг разделили поровну между 20 школьниками.Масса какого куска больше-арбуза или дыни ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:15=0,533 15:20=0,750 Ответ:арбуза
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