Яка з наведених різниці менша :

Математика
Яка з наведених різниці менша :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая вроде-бы.  Там дроби побольше что значит что число меньше. Я знаю, что ты ничего не понял, но знай что первый вариант правильный.
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