Найди и випиши семь слов с орфограммой проверяемые бузударные гласные в корне словаgt;gt;.Орфограмму подчеркни.

Русский язык

Найди и випиши семь слов с орфограммой проверяемые бузударные гласные в корне словаgt;gt;.Орфограмму подчеркни.

Автор: Гость