2,592:0,064+0,26*23 = В столбик, пожалуйста.

Математика
2,592:0,064+0,26*23 = В столбик, пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи )2, 592 : 0,064 + 0,26 * 23 = 10,48
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