Подскажыти природу гелинжыка пожалуйста

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Подскажыти природу гелинжыка пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа Геленджика прекрасна. Геленджик  занимает горно-приморскую полосу Кавказского побережья Черного моря между территориями городов Новороссийск и Туапсе длиной около 90 км и шириной от 8 до 30 км. Северо-восточная граница проходит по Коцехурскому хребту (Главный Кавказский хребет), одна из вершин которого достигает 921 м и является самой высокой горной вершиной Геленджика. От Анапы до Туапсе это вторая по высоте вершина Кавказа.
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