Ребят, хелп, работу завтра сдавать, препод зверь...
Физика
Ребят, хелп, работу завтра сдавать, препод зверь...
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Гость:
Что за работа давай шпаргалку дам если да то "спасибо" отметь
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