Ребят, хелп, работу завтра сдавать, препод зверь...

Физика
Ребят, хелп, работу завтра сдавать, препод зверь...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за работа давай шпаргалку дам если да то "спасибо" отметь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Подскажыти природу гелинжыка пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста найти эпитет, олицетворения, сравнения, метафору в четырех сроках С.Есенина Закружилась листва золотая В розоватой воде на ...
Ответить
Биология
Если у больного диабетом после введения инсулина резко ухудшилось самочувствие, ??о вы должны срочно....?
Ответить
История
С какими городами была связана деятельность второго ополчения Срочно"Заранее спасибо!!!"...
Ответить
Математика
2,592:0,064+0,26*23 = В столбик, пожалуйста.
Ответить