100 баллов. Решите пожалуйста 10 класс, буду очень благодарен поставлю лучший ответ, умоляю помогите, поздно скинули, а проверить надо.
Алгебра
100 баллов. Решите пожалуйста 10 класс, буду очень благодарен поставлю лучший ответ, умоляю помогите, поздно скинули, а проверить надо.
Ответ(ы) на вопрос:
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А1 Ответ 2 A2 Ответ 3 A3 Ответ 1 А4 2x=1/5 x=1/10 Ответ 3 В1 B2 B3 C1 и С2 смотреть во вложении
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