100 баллов. Решите пожалуйста 10 класс, буду очень благодарен поставлю лучший ответ, умоляю помогите, поздно скинули, а проверить надо.

Алгебра

100 баллов. Решите пожалуйста 10 класс, буду очень благодарен поставлю лучший ответ, умоляю помогите, поздно скинули, а проверить надо.

Автор: Гость