Дам 20 балов Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то выкрасил леса, стали отчего-то ниже небеса. Ярче запылали кисточки рябины, все цветы увяли, лишь свежа полынь. Я спрос...

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Дам 20 балов Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то выкрасил леса, стали отчего-то ниже небеса. Ярче запылали кисточки рябины, все цветы увяли, лишь свежа полынь. Я спросил у папы: - Что случилось вдруг? И ответил папа: -

Автор: Гость