Дам 20 балов Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то выкрасил леса, стали отчего-то ниже небеса. Ярче запылали кисточки рябины, все цветы увяли, лишь свежа полынь. Я спрос...

Русский язык
Дам 20 балов Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то выкрасил леса, стали отчего-то ниже небеса. Ярче запылали кисточки рябины, все цветы увяли, лишь свежа полынь. Я спросил у папы: - Что случилось вдруг? И ответил папа: -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полынь(нулевое окончание*основа*:полыньспросил(нулевое окончание,основа такая же)выкрасил(нулевое окончание*основа*:выкрасил)лишь(нулевое окончание,основа:лишь)случилось(нул.окончание,основа случилось)ответил (нулевое окончание,основа:ответил)

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