Нужно соотнести буквы с цифрами
Математика
Нужно соотнести буквы с цифрами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая в системе а) не пересекает окр, в б) пересекает в двух точках, х=0 это ось оУ= касается ответ А1 Б3 В2
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