14помогите пожалуйста побыстрее
Математика
14помогите пожалуйста побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4(a+2b)/4a = (a+2b)/a; 2)5(x-2y)/3(x-2y) = 5/3 = 1 целая 2/3; 3)(x-5)(x+5)/2(x-5) = (x+5)/2; 4)6x(2x-1)/4(1-2x) = -3x(1-2x)/4(1-2x) = -3x/4; 5)(m+4)(m-4)/(m+4)^2 = (m-4)/m+4; 6)b^3(b^2 - 1)/b^2(1-b^2) = -b^3/b^2; 7)(2p+7q)^2/(2p+7q)(7q-2p) = (2p+7q)/7q-2p; 8)(a-3)(a^2+3a+9)/8(a-3) = (a^2+3a+9)/8; 9)-a(y-x)+3(y-x)/9-a^2 = (3-a)/(3-a)(3+a) = 1/(3+a); 10)6(a^2+a+1)/12(a^3-1) = a-1
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