15 Баллов помогите 30 задание

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15 Баллов помогите 30 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль кольцо мальчик и что вот с ль будет
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