Составьте выражение по условию задачи : Велосипедист от станции до дачи проехал ?? км., а от дачи до озера-в 2 раза меньше. Сколько км. проехал велосипедист от станции до озера через дачу ? Вычислите при а=12.

Математика
Составьте выражение по условию задачи : Велосипедист от станции до дачи проехал ?? км., а от дачи до озера-в 2 раза меньше. Сколько км. проехал велосипедист от станции до озера через дачу ? Вычислите при а=12.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 12:2=6 (км)-расстояние от дачи до озера  Ответ: 6 км
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