Привидите примеры классификации с которыми вы познакомились на уроке : Русского- Географии- Математики- Биологии

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Привидите примеры классификации с которыми вы познакомились на уроке : Русского- Географии- Математики- Биологии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классификация на русском языке: Части речи: (самостоятельные, служебные, междометия), звуки: (твёрдые, мягкие). Суффиксы: (действительные, страдательные) Классификация на географии: Мировой океан: (Воды суши, вода в атмосфере, вода в живых организмах), воды суши: (реки, озёры, каналы). Классификация на математике: Уравнения: (простые, сложные), числа :(двухзначные и однозначные). Классификация на биологии: Вегетативные органы растений: (корень, побег), строение цветка: (чашеложе, лепестки, пестик, тычинка)
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