Привидите примеры классификации с которыми вы познакомились на уроке : Русского- Географии- Математики- Биологии

Гость: Гость:

Классификация на русском языке: Части речи: (самостоятельные, служебные, междометия), звуки: (твёрдые, мягкие). Суффиксы: (действительные, страдательные) Классификация на географии: Мировой океан: (Воды суши, вода в атмосфере, вода в живых организмах), воды суши: (реки, озёры, каналы). Классификация на математике: Уравнения: (простые, сложные), числа :(двухзначные и однозначные). Классификация на биологии: Вегетативные органы растений: (корень, побег), строение цветка: (чашеложе, лепестки, пестик, тычинка)