(3 - √5)^2 - (1 - √5)

Алгебра
(3 - √5)^2 - (1 - √5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=9-6V5+5-1+V5=13-5V5
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