Письмо от руки феодала) помогите please!!!)))

Гость: Гость:

Рекомендательное письмо феодала Диалог описания:Марко Фауст написал для вас рекомендательное письмо и велел передать его председателю парламента Каллис. Он сказал, что с помощью этого письма вы сможете получить доступ к порту и добраться до Эферии.Диалог принятия:В Кальфеоне еще полно неизведанных мест. За подвиги в Кеплане я отплачу тебе, написав рекомендательное письмо. Хотя будет нелегко встретиться с председателем парламента Кальфеона Германом Пересио. Если тебе удастся с ним поговорить, покажи ему вот это. Если он увидит мое рекомендательное письмо, ты получишь разрешение пользоваться портом в Эферии.Диалог прогресса:Держи события, происходящие в Кальфеоне, в секрете.Диалог завершения:Письмо от Фауста... Хм... Такой человек, как он, не будет просто так раздавать рекомендации.