Краткое сочинение по Татунхомона. Плиз. Срочно!!

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Похоже, двум современным сыщикам удалось разгадать загадку безвременной кончины юного египетского царя — Тутанхамону едва исполнилось восемнадцать лет, когда он умер. По мнению детективов, они нашли не только доказательства того, что Тутанхамон был убит, но и вычислили убийцу. Находка усыпальницы Тутанхамона в 1922 г. вызвала настоящую сенсацию. Среди тех немногих усыпальниц которые сохранились спустя тысячелетия в более или менее первозданном виде, эта поражала своим богатством: она была наполнена золотом, слоновой костью и разными украшениями, включая знаменитую погребальную маску. Тем не менее, в том, как был похоронен царь, было нечто странное, возможно, говорившее о том, что здесь не все чисто. Больше всего подозрений у ученых вызвала могила юноши. Ее небольшой размер, незаконченная отделка — все говорило о том, что юный правитель умер скоропостижно. Не исключалось, что его кончина могла иметь не естественный, а насильственный характер. Более чем через 3300 лет после смерти Тутанхамона по просьбе британского кинопродюсера Энтони Джеффена за расследование древней тайны взялись два современных детектива: бывший следователь ФБР Грег Купер и Майк Кинг, директор отдела криминалистики полиции города Огден, штат Юта. В распоряжение сыщиков был предоставлен обширный материал улик и свидетельств — научные труды, фотографии усыпальницы Тутанхамона, рентгеновские исследования самой мумии и мнения экспертов. Основываясь на этом материале, детективы пытались разгадать загадку смерти фараона, используя методы современной криминалистики. И они, как ни удивительно, оказались весьма эффективны. Известные египтологи, впрочем, называют выводы детективов полной чепухой. По их мнению, работа Купера и Кинга состряпана из старых теорий, подогретых на новой криминалистической сковородке. Некоторые ученые говорят, что это поле было уже сто раз перепахано, и на нем не находили никаких бесспорных доказательств. Людям нравится строить догадки, говорит немецкий египтолог Марианна Итос-Краусс. Но никаких прямых доказательств убийства Тутанхамона нет. Кто прав — неизвестно, но когда 80 лет назад британский археолог Говард Картер обнаружил усыпальницу Тутанхамона, всем стало ясно, что эта могила не похожа ни на одну другую. Для усыпальницы фараона она выглядела сделанной очень поспешно. О том, что изначально была предназначена не для царской особы, говорили не только ее скромные размеры, но и неаккуратная отделка: на настенных росписях сохранились пятна краски, которые никто не удосужился стереть. Некоторые предметы утвари, так поразившие мир своей изысканностью, на самом деле, видимо, были взяты с погребального склада, так как при тщательном исследовании на них обнаружили следы надписей имен других людей. Эти имена стерли, а на их место поставили нужную надпись — Тутанхамон. После бальзамирования на мумию вылили целые ведра бальзама, что только ухудшило ее состояние. Было ли это частью ритуала или просто попыткой замести следы преступления? Чтобы ответить на данный вопрос, в 1925 г. Картер провел анатомическое исследование трупа, которое было проделано грубыми методами и скорее напоминало разделку мясной туши. Бальзам склеил бинты, обматывавшие мумию, поэтому при выемке из саркофага тело было повреждено. Изучив тело, первый анатом не нашел ничего подозрительного. Однако более сорока лет спустя, в 1968 г., один ученый из Ливерпульского университета получил разрешение на рентгеновское исследование мумии и обнаружил несколько интригующих вещей: узкий обломок кости в мозговой полости и какое-то уплотнение у основания черепа, которое вполне могло быть сгустком крови. Такой сгусток мог образоваться в результате тяжелого, возможно, заведомо смертельного удара по затылку. Чтобы выяснить все до конца, Купер и Кинг взяли оригиналы этих рентгеновских снимков и показали их экспертам-медикам, рентгенологам и неврологам. Эксперты тут же обнаружили новые интересные факты. Например, истонченную правую височную кость Тутанхамона, покрытую мелкими трещинами, которые, возможно, появились в момент удара тяжелым предметом. Кроме того, Тутанхамон страдал так называемым синдромом Клиппеля-Фейля: у него были сросшиеся шейные позвонки. Люди с подобной патологией не могут повернуть голову, не повернув всего тела. Подобный недуг невозможно скрыть, и он делает человека крайне уязвимым в момент падения или толчка.