15 глаголов на весеннюю тему

Гость: Гость:

Расцветали цвели распускались таяли краснели зеленели желтели текли (ручьи) плыли (облака) прилетали (птицы) пели радовались (весне) выползали (жучки) просыпались (медведи) появлялись (лужи) если понравилось, поставь класс и сделай ответ лучшим пожалуйста ;)