15 глаголов на весеннюю тему

Русский язык
15 глаголов на весеннюю тему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Расцветали цвели распускались таяли краснели зеленели желтели текли (ручьи) плыли (облака) прилетали (птицы) пели радовались (весне) выползали (жучки) просыпались (медведи) появлялись (лужи) если понравилось, поставь класс и сделай ответ лучшим пожалуйста ;)
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