2log^2_3(x-0,5)-7log_3(x-0,5)+3=0 Помогите пожалуйста)
Алгебра
2log^2_3(x-0,5)-7log_3(x-0,5)+3=0 Помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
2*log₃²(x-0,5)-7*log₃(x-0,5)+3 log₃(x-0,5)=t 2t²-7t+3=0 D=25 t₁=3 t₂=0,5 log₃(x-0,5)=3 x-0,5=3³ x₁=27+0,5=27,5 log₃(x-0,5)=0,5 x₂=√3+0,5.
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