2log^2_3(x-0,5)-7log_3(x-0,5)+3=0 Помогите пожалуйста)

Алгебра
2log^2_3(x-0,5)-7log_3(x-0,5)+3=0 Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2*log₃²(x-0,5)-7*log₃(x-0,5)+3 log₃(x-0,5)=t 2t²-7t+3=0   D=25 t₁=3    t₂=0,5 log₃(x-0,5)=3   x-0,5=3³    x₁=27+0,5=27,5 log₃(x-0,5)=0,5   x₂=√3+0,5.
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